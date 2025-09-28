Nato zemlja digla borbene avione! Na nebu i ruski strateški bombarderi, Kijev razoren! (video)

Alo pre 2 sata
Nato zemlja digla borbene avione! Na nebu i ruski strateški bombarderi, Kijev razoren! (video)

U Kijevskoj oblasti izbili su požari u više kuća i objekata u okolnim naseljima

Rusija je tokom noći 28. septembra izvela jedan od najžešćih napada od početka rata – Kijev i više gradova našli su se pod udarom raketa i dronova, dok su nad zemljom odjekivale sirene i eksplozije. Pet bombardera Tu-95 poletelo je iz Murmanske oblasti nešto posle ponoći, a ubrzo su u vazduh dignuti i MiG-31K, zbog čega je proglašena opšta uzbuna širom Ukrajine, prenosi Kijev Independent. Nebo nad Kijevom, Zaporožjem, Hmeljnickom i Sumima tokom cele noći sevalo je
Klimenko: Ruski napad na Ukrajinu trajao više od 12 sati, povređeno 70 osoba

RTV pre 53 minuta
U masovnom vazdušnom napadu Rusije na Ukrajinu ubijene najmanje četiri osobe

Slobodna Evropa pre 49 minuta
Rusi gađali Kijev sa 595 dronova i 48 raketa više od 12 sati: Ima mrtvih, oštećena klinika, zemlja traži hitan odgovor

Mondo pre 1 sat
Poljska u opštoj pripravnosti, zatvoren vazdušni prostor! Gradovi na istoku zemlje pod opsadom, Varšava je započela…

Kurir pre 24 minuta
Poljska podigla borbene avione i zatvorila dva aerodroma

NIN pre 1 sat
Poljska podigla borbene avione i zatvorila dva aerodroma

Beta pre 2 sata
Poljska podigla borbene avione i zatvorila dva aerodroma

Radio sto plus pre 2 sata
Izrael: Uvođenje sankcija UN protiv Irana predstavlja "veliki razvoj događaja"

RTV pre 8 minuta
Da li je ovo znak da nas čeka ekstremno hladna: Zima?! Razvija se snažna anomalija, dve zemlje u Evropi na najvećem udaru

Blic pre 8 minuta
Predsednica maja sandu glasala pa se obratila naciji: "Moldavijo, naš dragi dom je u opasnosti i potrebna mu je pomoć svakog…

Kurir pre 9 minuta
"Jako se treslo, zaljuljali smo se": Snažan zemljotres pogodio Tursku, ljudi vrištali, u čudu se gledali (Video)

Mondo pre 3 minuta
Brisel nema rešenje za orbana Kad Mađarska kaže "ne" to znači "ne", preostaje im samo jedno

Alo pre 8 minuta