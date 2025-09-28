Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji: Na okupljanju ispred RTS premijer Đuro Macut (foto,video)

Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji: Na okupljanju ispred RTS premijer Đuro Macut (foto,video)

Širom Srbije danas se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova. Građani protiv blokada okupljaju se na tri lokacije u Novom Sadu, a predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će biti na skupu u Obrenovcu.

Premijer Srbije Đuro Macut je na skupu "građani protiv blokada" u Takovskoj ulici zajedno sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem i predsednikom Opštine Stari grad Radoslavom Marjanovićem. Građani se oko 17.15 časova još uvek okupljaju ispred zgrade RTS u Takovskoj ulici. Skup se proširio do zgrade Skupštine Srbije. Ovako je izgledalo kada su prolazili kroz Kosovsku ulicu: Građani koji su se odazvali pozivu na protest protiv blokada u Beogradu oko 16.45h
UŽIVO Počela šetnja pristalica SNS na Klisi, policija blokirala zborove na Klisanskom mostu

(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi u više gradova - napeto kod RTS, u Novom Sadu, Bogatiću i Jagodini

Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama, predsednik Vučić u šetnji u Obrenovcu; Studenti u blokadi i zborovi protestvuju u Novom Sadu

Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer „podržavaju izveštavanje“

Dejan Tomašević uslikan na SNS skupu protiv blokada

Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - u Bogatiću topovski udari i kamenice (BLOG)

(VIDEO) Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer "podržavaju izveštavanje"

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (I)

UŽIVO Počela šetnja pristalica SNS na Klisi, policija blokirala zborove na Klisanskom mostu

Povređena dvojica policajaca u Bogatiću kada su se izmešale dve grupe građana

(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi u više gradova - napeto kod RTS, u Novom Sadu, Bogatiću i Jagodini

Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama, predsednik Vučić u šetnji u Obrenovcu; Studenti u blokadi i zborovi protestvuju u Novom Sadu

