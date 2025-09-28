"U veoma je lošem zdravstvenom stanju": Pavković bi mogao danas stigne u Beograd: Planirano da se odmah prebaci u bolnicu

Blic pre 26 minuta
"U veoma je lošem zdravstvenom stanju": Pavković bi mogao danas stigne u Beograd: Planirano da se odmah prebaci u bolnicu

Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije general Nebojša Pavković mogao bi da stigne u Beograd već danas.

List "Politika" navodi da je avion Vlade Srbije bio od juče ujutro spreman da poleti za Finsku i preveze u Beograd Nebojšu Pavkovića, koji je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine. U avionu su, osim članova posade i predstavnika države Srbije, bili spremni i članovi medicinskog tima, s obzirom na to da je general Pavković u veoma lošem zdravstvenom stanju, navodi Politika. Prema nezvaničnim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

General Nebojša Pavković mogao bi da stigne već danas u Beograd

General Nebojša Pavković mogao bi da stigne već danas u Beograd

Glas Zapadne Srbije pre 5 minuta
General Nebojša Pavković mogao bi da stigne već danas u Beograd

General Nebojša Pavković mogao bi da stigne već danas u Beograd

RTV pre 36 minuta
Haška praksa: Zatvorenike puštaju na slobodu da ne bi umirali u zatvorima

Haška praksa: Zatvorenike puštaju na slobodu da ne bi umirali u zatvorima

Sputnik pre 55 minuta
Vraća se kući general pavke! Nebojša Pavković mogao bi da stigne danas u Beograd

Vraća se kući general pavke! Nebojša Pavković mogao bi da stigne danas u Beograd

Dnevnik pre 30 minuta
Politika: General Nebojša Pavković mogao bi da stigne već danas u Beograd

Politika: General Nebojša Pavković mogao bi da stigne već danas u Beograd

Euronews pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeHagJugoslavijaFinskaNebojša Pavković

Društvo, najnovije vesti »

Advokat: VJT u Novom Sadu samo formalno dopunilo optužnicu o padu nadstrešnice

Advokat: VJT u Novom Sadu samo formalno dopunilo optužnicu o padu nadstrešnice

Nedeljnik pre 5 minuta
Pukla vam je guma na autoputu? Evo šta nikako ne smete da radite

Pukla vam je guma na autoputu? Evo šta nikako ne smete da radite

Danas pre 1 minut
Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto)

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto)

Blic pre 6 minuta
"Ljudi su poginuli,: Nestali..." Drama Srpkinje zbog supertajfuna: Nije smela da izađe iz hotela, letovi otkazani, a napolju…

"Ljudi su poginuli,: Nestali..." Drama Srpkinje zbog supertajfuna: Nije smela da izađe iz hotela, letovi otkazani, a napolju apokalipsa

Blic pre 6 minuta
AMSS upozorava: Mokri kolovozi i kiša otežavaju saobraćaj, oprez zbog magle

AMSS upozorava: Mokri kolovozi i kiša otežavaju saobraćaj, oprez zbog magle

Serbian News Media pre 5 minuta