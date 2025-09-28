"Želeli su da nas žive zapale" Vučević o protestu u Novom Sadu: Neki su 13. avgusta imali plan da ubiju mene, mog sina i moje saborce

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević saopštio je večeras da je na protestu u Novom Sadu 13. avgusta postojao plan da ubiju njega i njegovog sina.

"Neki su 13. avgusta imali plan da ubiju mene, mog sina i moje saborce. Želeli su da nas žive zapale kao u Odesi ili da nas kao Gadafija vuku po gradu kao trofej", napisao je Vučević na društvenoj mreži Iks. Dodao je da ge je "najviše razočaralo vređanje hrabrih i čestitih pripadnika Kobri, koji predstavljaju najplemenitije srpske sinove". Predsednik Srpske napredne stranke, sa članovima i simpatizerima te stranke, bio je u prostorijama SNS-a u Bulevaru oslobođenja