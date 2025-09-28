Vučević: Neki su imali plan ubiju mene, mog sina i saborce

Danas pre 10 sati  |  D. D.
Vučević: Neki su imali plan ubiju mene, mog sina i saborce

Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, rekao je da su neki imali plan da ga ubiju tokom protesta u Novom Sadu 13. avgusta.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao da su “neki imali plan da ubiju njega, njegovog sina i njegove saborce“. “Želeli su da nas žive zapale kao u Odesi ili da nas kao Gadafija vuku po gradu kao trofej”, napisao je Vučević. 13. августа 2025. године су неки имали план да убију мене, мог сина и моје саборце. Желели су да нас живе запале као у Одеси или да нас као Гадафија вуку по граду као трофеј. Највише ме је разочарало вређање храбрих и честитих
