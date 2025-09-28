Avion poleteo iz Finske General Nebojša Pavković stiže u Beograd posle 18 godina

Dnevnik pre 1 sat
Avion poleteo iz Finske General Nebojša Pavković stiže u Beograd posle 18 godina

BEOGRAD: Avion Vlade Srbije u kom se nalazi nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković poleteo je iz Finske, saznaje Tan‌jug.

General Pavković će čim stigne u Beograd sanitetom biti prebačen na VMA. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića pre nego što je krenuo za Srbiju i poželeo mu srećan put. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu. General Pavković je, tokom NATO agresije 1999. godine, bio komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nebojša Pavković avionom Vlade krenuo ka Srbiji, biće odmah smešten na VMA

Nebojša Pavković avionom Vlade krenuo ka Srbiji, biće odmah smešten na VMA

Radio 021 pre 39 minuta
Nebojša Pavković avionom Vlade krenuo ka Srbiji, biće odmah smešten na VMA

Nebojša Pavković avionom Vlade krenuo ka Srbiji, biće odmah smešten na VMA

N1 Info pre 58 minuta
General Pavković se vraća u Beograd: Avion Vlade Srbije poleteo iz Finske, sledi prijem na VMA

General Pavković se vraća u Beograd: Avion Vlade Srbije poleteo iz Finske, sledi prijem na VMA

Euronews pre 1 sat
Nebojša Pavković stiže u Srbiju: Poleteo avion iz Finske, evo gde ide po dolasku u Beograd

Nebojša Pavković stiže u Srbiju: Poleteo avion iz Finske, evo gde ide po dolasku u Beograd

Mondo pre 1 sat
"Srećan put generale": Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta iz Finske za Srbiju

"Srećan put generale": Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta iz Finske za Srbiju

Mondo pre 1 sat
Avion u kojem je general Nebojša Pavković poleteo iz Finske

Avion u kojem je general Nebojša Pavković poleteo iz Finske

RTS pre 1 sat
Avion u kojem je general Nebojša Pavković poleteo iz Finske

Avion u kojem je general Nebojša Pavković poleteo iz Finske

Telegraf pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNATOVlada SrbijeHagPredsednik SrbijeJugoslavijaFinskaVMANebojša Pavković

Društvo, najnovije vesti »

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (I)

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (I)

Cenzolovka pre 9 minuta
UŽIVO Počela šetnja pristalica SNS na Klisi, policija blokirala zborove na Klisanskom mostu

UŽIVO Počela šetnja pristalica SNS na Klisi, policija blokirala zborove na Klisanskom mostu

Radio 021 pre 24 minuta
Povređena dvojica policajaca u Bogatiću kada su se izmešale dve grupe građana

Povređena dvojica policajaca u Bogatiću kada su se izmešale dve grupe građana

N1 Info pre 9 minuta
(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi u više gradova - napeto kod RTS, u Novom Sadu, Bogatiću i Jagodini

(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi u više gradova - napeto kod RTS, u Novom Sadu, Bogatiću i Jagodini

N1 Info pre 9 minuta
Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama, predsednik Vučić u šetnji u Obrenovcu; Studenti u blokadi i zborovi…

Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama, predsednik Vučić u šetnji u Obrenovcu; Studenti u blokadi i zborovi protestvuju u Novom Sadu

RTV pre 8 minuta