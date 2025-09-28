Avion poleteo iz Finske General Nebojša Pavković stiže u Beograd posle 18 godina

BEOGRAD: Avion Vlade Srbije u kom se nalazi nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković poleteo je iz Finske, saznaje Tan‌jug.

General Pavković će čim stigne u Beograd sanitetom biti prebačen na VMA. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića pre nego što je krenuo za Srbiju i poželeo mu srećan put. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu. General Pavković je, tokom NATO agresije 1999. godine, bio komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila