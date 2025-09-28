Ovaj dečko je nezaustavljiv! Alkaraz razmontirao Amerikanca i izborio plasman u polufinale!

Najbolji teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP turnira u Tokiju, pošto je u četvrtfinalu ubedljivo savladao Amerikanca Brendona Nakašimu.

Prvi reket sveta slavio je posle jedan sat i 21 minut igre rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:4). Ovo je bio treći međusobni duel španskog i američkog tenisera, a treći trijumf Alkaraza, koji će u polufinalu igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je u četvrtfinalu pobedio Australijanca Aleksandra Vukića 6:3, 6:2. Plasman u polufinale turnira u Tokiju izborio je i Amerikanac Tejlor Fric, koji je savladao sunarodnika Sebastijana Kordu 6:3, 6:7 (5:7), 6:3. Fric