Pucao u kafani, pa prebio muškarca: Uhapšen nasilnik iz Foče

Pripadnici Policijske uprave Foča uhapsili su muškarca čiji su inicijali I.M. iz Foče koji se sumnjiči za pucnjavu iz vatrenog oružja u jednom ugostiteljskom objektu u Foči, kao i za nanošenje lakše telesne povrede drugom licu.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i telesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave Foča, prenosi Srna. I.M. se sumnjiči da je u jednom ugostiteljskom objektu u Foči ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca R.R. iz Foče, koji je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede. Osumnjičeni I.M. je u subotu , uz Izvještaj o počinjenom krivičnom delu, predat tužiocu Okružnog javnog