Pucao u kafani, pa prebio muškarca: Uhapšen nasilnik iz Foče

Kurir pre 37 minuta  |  Nezavisne
Pucao u kafani, pa prebio muškarca: Uhapšen nasilnik iz Foče

Pripadnici Policijske uprave Foča uhapsili su muškarca čiji su inicijali I.M. iz Foče koji se sumnjiči za pucnjavu iz vatrenog oružja u jednom ugostiteljskom objektu u Foči, kao i za nanošenje lakše telesne povrede drugom licu.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i telesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave Foča, prenosi Srna. I.M. se sumnjiči da je u jednom ugostiteljskom objektu u Foči ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca R.R. iz Foče, koji je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede. Osumnjičeni I.M. je u subotu , uz Izvještaj o počinjenom krivičnom delu, predat tužiocu Okružnog javnog
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Pucao u ugostiteljskom objektu: Drama u Foči: Ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca!

Pucao u ugostiteljskom objektu: Drama u Foči: Ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca!

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Foča

Balkan, najnovije vesti »

Pucao u kafani, pa prebio muškarca: Uhapšen nasilnik iz Foče

Pucao u kafani, pa prebio muškarca: Uhapšen nasilnik iz Foče

Kurir pre 37 minuta
Pucao u ugostiteljskom objektu: Drama u Foči: Ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca!

Pucao u ugostiteljskom objektu: Drama u Foči: Ispalio metak iz vatrenog oružja, a potom zadao više udaraca!

Blic pre 3 sata
Ukinuta suspenzija paraolimpijaca Rusije i Belorusije uoči Igara u Italiji

Ukinuta suspenzija paraolimpijaca Rusije i Belorusije uoči Igara u Italiji

Slobodna Evropa pre 24 sata
(Foto) vatra guta skupoceni porše, viljuškar izvlači druga vozila Buktinja u garaži napravila ogromnu štetu

(Foto) vatra guta skupoceni porše, viljuškar izvlači druga vozila Buktinja u garaži napravila ogromnu štetu

Dnevnik pre 24 sata
Paraolimpijske igre: Međunarodni komitet ukinuo suspenziju Rusije i Belorusije, Ukrajina protestuje

Paraolimpijske igre: Međunarodni komitet ukinuo suspenziju Rusije i Belorusije, Ukrajina protestuje

Kurir pre 24 sata