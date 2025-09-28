Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić sa izlivanjem goriva i zaustavljenim curenjem

Naslovi.ai pre 3 sata
Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić sa izlivanjem goriva i zaustavljenim curenjem

Dve cisterne sa dizel gorivom iskliznule su kod Ražane, došlo je do izlivanja goriva, curenje je zaustavljeno, nema povređenih, saobraćaj je u prekidu.

U subotu uveče oko 20:50 sati na pruzi Valjevo-Kosjerić kod Ražane iskliznula su dva vagona-cisterne puna dizel goriva. Incident se dogodio prilikom otpreme teretnog voza sa trećeg koloseka u železničkoj stanici Ražana. Nije bilo povređenih ni nastradalih. Beta Politika Danas

Na mestu nesreće su odmah intervenisale ekipe policije, vatrogasaca, inspekcije i Železnica Srbije. Iz cisterni je curilo oko 106 tona dizel goriva koje se izlilo na lokalni put Ražana–Drenovci. Vatrogasci su celu noć dežurali, a napon u kontaktnoj mreži je isključen. Istraga je u toku kako bi se utvrdio uzrok iskliznuća. Blic Nova Radio sto plus Blic

Saopšteno je da je curenje goriva zaustavljeno, ali količina iscurelog dizela nije precizirana. Železnički saobraćaj na pruzi je i dalje u prekidu zbog incidenta. Planirano je pretakanje goriva iz cisterni kako bi se sanirala situacija i sprečilo dalje curenje. Saobraćajna policija reguliše pristup mestu nesreće. Euronews Radio 021 N1 Info Ozon press

Povezane vesti »

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto)

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto)

Blic pre 1 sat
Prevrnula se dva vagona koja su prevozila dizel kod Kosjerića, oglasila se Infrastruktura železnice Srbije

Prevrnula se dva vagona koja su prevozila dizel kod Kosjerića, oglasila se Infrastruktura železnice Srbije

Nova ekonomija pre 2 sata
Zbog iskliznuća cisterni kod Kosjerića u prekidu saobraćaj na barskoj pruzi

Zbog iskliznuća cisterni kod Kosjerića u prekidu saobraćaj na barskoj pruzi

Ozon press pre 3 sata
Oglasila se Infrastruktura železnice o vagonima-cisternama koji su iskliznuli s pruge (FOTO)

Oglasila se Infrastruktura železnice o vagonima-cisternama koji su iskliznuli s pruge (FOTO)

Danas pre 3 sata
Saobraćaj na barskoj pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Saobraćaj na barskoj pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Beta pre 5 sati
"Vozovi će krenuti nakon što se otklone posledice": Infrastruktura železnice Srbije povodom iskliznuća vagona kod Kosjerića…

"Vozovi će krenuti nakon što se otklone posledice": Infrastruktura železnice Srbije povodom iskliznuća vagona kod Kosjerića: Iscurelo dizel gorivo, napon odmah isključen

Blic pre 5 sati
Cisterne sa naftom iskliznule iz šina kod Kosjerića: Curilo gorivo, železnički saobraćaj u prekidu

Cisterne sa naftom iskliznule iz šina kod Kosjerića: Curilo gorivo, železnički saobraćaj u prekidu

NIN pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosjerićŽeleznice SrbijeValjevo

Društvo, najnovije vesti »

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (I)

Može li novinar u Srbiji biti nepristrastan dok ga vlast obeležava kao državnog neprijatelja? (I)

Cenzolovka pre 9 minuta
UŽIVO Počela šetnja pristalica SNS na Klisi, policija blokirala zborove na Klisanskom mostu

UŽIVO Počela šetnja pristalica SNS na Klisi, policija blokirala zborove na Klisanskom mostu

Radio 021 pre 24 minuta
Povređena dvojica policajaca u Bogatiću kada su se izmešale dve grupe građana

Povređena dvojica policajaca u Bogatiću kada su se izmešale dve grupe građana

N1 Info pre 9 minuta
(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi u više gradova - napeto kod RTS, u Novom Sadu, Bogatiću i Jagodini

(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi u više gradova - napeto kod RTS, u Novom Sadu, Bogatiću i Jagodini

N1 Info pre 9 minuta
Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji: Na okupljanju ispred RTS premijer Đuro Macut (foto,video)

Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji: Na okupljanju ispred RTS premijer Đuro Macut (foto,video)

Blic pre 9 minuta