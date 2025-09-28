Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Potpredsednik Davor Prnjajić potpisao je ukaz o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, čime je ozvaničeno da je Dodik njemu preneo ovlašćenja nakon što mu je CIK BiH oduzeo mandat predsednika Republike Srpske

Za Radar iz Banjaluke Iako je nebrojeno puta ponovio da ne priznaje, kako je govorio, neustavni Sud BiH i da neće priznati presude tog suda, Dodik je u potpunosti priznao presudu kada je jednogodišnju zatvorsku kaznu zamijenio novčanom plaćajući 36.500 KM da ne ide u zatvor. Istovremeno je osporavao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata, da bi se sada potvrdilo da je zvanično priznao da više nije predsjednik Srpske. Dodik kaže da je on i dalje predsjednik Srpske koji