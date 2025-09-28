Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Radar pre 52 minuta  |  Goran Dakić
Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Potpredsednik Davor Prnjajić potpisao je ukaz o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, čime je ozvaničeno da je Dodik njemu preneo ovlašćenja nakon što mu je CIK BiH oduzeo mandat predsednika Republike Srpske

Za Radar iz Banjaluke Iako je nebrojeno puta ponovio da ne priznaje, kako je govorio, neustavni Sud BiH i da neće priznati presude tog suda, Dodik je u potpunosti priznao presudu kada je jednogodišnju zatvorsku kaznu zamijenio novčanom plaćajući 36.500 KM da ne ide u zatvor. Istovremeno je osporavao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata, da bi se sada potvrdilo da je zvanično priznao da više nije predsjednik Srpske. Dodik kaže da je on i dalje predsjednik Srpske koji
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Hajdaš Dončić: Naše vrijeme će doći, zasvirat će i naše trube

Hajdaš Dončić: Naše vrijeme će doći, zasvirat će i naše trube

SEEbiz pre 11 sati
SNSD ipak izlazi na prevremene izbore za predsednika RS-a

SNSD ipak izlazi na prevremene izbore za predsednika RS-a

Nova pre 1 dan
Estonija uvela sankcije Dodiku

Estonija uvela sankcije Dodiku

Radio 021 pre 2 dana
Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

N1 Info pre 2 dana
Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

Estonija uvela sankcije Dodiku, on kaže - tamo nisam nikad ni bio

Novi magazin pre 2 dana
Estonija uvela sankcije Dodiku, on ekspresno odgovorio: „Nikad nisam bio u Estoniji i nemam nameru”

Estonija uvela sankcije Dodiku, on ekspresno odgovorio: „Nikad nisam bio u Estoniji i nemam nameru”

Sputnik pre 2 dana
”Odluka je besmislena” Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

”Odluka je besmislena” Dodik: Nikada nisam bio u Estoniji i nisam imao nameru da tamo idem

Dnevnik pre 2 dana

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaHDZ

Svet, najnovije vesti »

Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Dodik Republiku Srpsku ostavio HDZ-u

Radar pre 52 minuta
"Nova runda na jesen": Lavrov najavio rusko-američke konsultacije o bilateralnim odnosima

"Nova runda na jesen": Lavrov najavio rusko-američke konsultacije o bilateralnim odnosima

Blic pre 7 minuta
Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena…

Posvađala se sa dvojicom tinejdžera u biblioteci, pa ih napala nožem: Jedan prevezen s teškim povredama u bolnicu, žena privedena

Blic pre 37 minuta
Tragedija u Indiji: U metežu na pollitičkom skupu poginulo najmanje 36 ljudi

Tragedija u Indiji: U metežu na pollitičkom skupu poginulo najmanje 36 ljudi

Kurir pre 2 minuta
Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Herods: Podaci klijenata ukradeni prilikom upada u IT sistem

Euronews pre 52 minuta