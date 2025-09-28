Sankcije Ujedinjenih nacija protiv Irana ponovo su stupile na snagu zbog nepoštovanja obaveza te zemlje u vezi sa nuklearnim programom.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka, evropske zemlje koje su predvodile odluku, objavile su da su Iranu ponovo uvedene sankcije. Evropska trojka je saopštila da "ponovno uvođenje sankcija UN nije kraj diplomatije", apelujući na Iran da se uzdrži od eskalatornih akcija. Nakon zelenog svetla Saveta bezbednosti UN i neuspeha Rusije i Kine u petak da produže rok za uvođenje sankcija, sankcije su stupile na snagu deset godina nakon što su ukinute. Iran je danas