Ivanićevo veče - 100. gol u dresu Zvezde i to za pobedu

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić je u pobedi nad Radničkim 1923 2:1 upisao veliko dostignuće.

U izuzetno dramatičnom duelu Superlige Srbije, Zvezda je zahvaljujući golu kapitena Mirka Ivanić 90+6. minutu uspela da preokrene i slavi nad Radničkom iz Kragujevca. Ivani do sada odigrao 315 utakmica za naš klub, a pogotkom protiv Radničkog je stigao do trocifrenog broja golova u crveno-belom dresu. Crvenoj zvezdi sledi gostovanje kod Porta u Ligi Evrope.