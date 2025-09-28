Tenzije i incidenti između građana koji su za i koji su protiv blokada, u Bogatiću povređena dva policajca

Dva skupa ispred zgrade Radio-televizije Srbije u Beogradu, jedan građana koji se protive blokadama, drugi onih koji podržavaju studentske blokade i traže prevremene izbore. I u Novom Sadu, na poziv studenata u blokadi, organizovan je protest "Nas je ipak više" ispred Železničke stanice kao reakcija na zakazane skupove "Građani protiv blokada". U Čačku ispred Gimnazije grupa građana koja podržava blokade ne dozvoljava da priđu učesnici najavljenog skupa građana protiv blokada. Žandarmerija ih pomera metar

Grupe građana koje se protive blokadama i pristalice Srpske napredne stranke okupili su se u Takovskoj ulici u Beogradu kod zgrade Radio-televizije Srbije (RTS), dok su sa druge strane i grupe građana koji podržavaju studente u blokadi koje je policija sprečila da uđu u Takovsku ulicu. Zasad je mirno u centru Beograda. U Čačku žandarmerija je pomerala metar po metar grupu građana koja podržava blokade ispred Gimnazije ne dozvoljavajući da priđu učesnici zakazanog