Tenzije i incidenti između građana koji su za i koji su protiv blokada, u Bogatiću povređena dva policajca

RTS pre 16 minuta
Tenzije i incidenti između građana koji su za i koji su protiv blokada, u Bogatiću povređena dva policajca

Dva skupa ispred zgrade Radio-televizije Srbije u Beogradu, jedan građana koji se protive blokadama, drugi onih koji podržavaju studentske blokade i traže prevremene izbore. I u Novom Sadu, na poziv studenata u blokadi, organizovan je protest "Nas je ipak više" ispred Železničke stanice kao reakcija na zakazane skupove "Građani protiv blokada". U Čačku ispred Gimnazije grupa građana koja podržava blokade ne dozvoljava da priđu učesnici najavljenog skupa građana protiv blokada. Žandarmerija ih pomera metar

Grupe građana koje se protive blokadama i pristalice Srpske napredne stranke okupili su se u Takovskoj ulici u Beogradu kod zgrade Radio-televizije Srbije (RTS), dok su sa druge strane i grupe građana koji podržavaju studente u blokadi koje je policija sprečila da uđu u Takovsku ulicu. Zasad je mirno u centru Beograda. U Čačku žandarmerija je pomerala metar po metar grupu građana koja podržava blokade ispred Gimnazije ne dozvoljavajući da priđu učesnici zakazanog
Paralelni protesti u Novom Sadu uz jake policijske snage

Bralović: „Dve osobe povređene u Čačku, jednog mladića napadači pretukli palicama“

"Povređena 2 policajca u Bogatiću, privedeno 5 lica": Zamenik direktora policije o skupovima protiv blokada

Nakon 13 godina vlasti pristalice SNS iznele zahteve: Traže odgovornost za pokušaj državnog udara

Bralović: Povređene dve osobe u Čačku, imamo informaciju da su jednog mladića pretukli napadači s palicama

Građani Čačka ispred policijske stanice: Traže hapšenje napadača na mladića

Podeljene ulice širom Srbije: Policija između pristalica i protivnika vlasti

