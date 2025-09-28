Ništa od čuda u finalu, Italija je prvak sveta, Poljacima bronza!

Muška odbojkaška reprezentacija Italije odbranila je titulu prvaka sveta na Svetskom prvenstvu koje je danas završeno u Pasaju na Filipinima. ''Azuri'' su u finalu bili bolji od selekcije Bugarske i na kraju trijumfovali sa 3:1, po setovima 25:21, 25:17, 17:25, 25:10. To je ukupno peta titula prvaka sveta za reprezentaciju Italije. Italiju su do pobede predvodili Juri Romano sa 22 i Matija Botolo sa 18 poena. Kod Bugarske bolji od ostalih bio je Aleksandar Nikolov