Ništa od čuda u finalu, Italija je prvak sveta, Poljacima bronza!

Muška odbojkaška reprezentacija Italije odbranila je titulu prvaka sveta na Svetskom prvenstvu koje je danas završeno u Pasaju na Filipinima. ''Azuri'' su u finalu bili bolji od selekcije Bugarske i na kraju trijumfovali sa 3:1, po setovima 25:21, 25:17, 17:25, 25:10. To je ukupno peta titula prvaka sveta za reprezentaciju Italije. Italiju su do pobede predvodili Juri Romano sa 22 i Matija Botolo sa 18 poena. Kod Bugarske bolji od ostalih bio je Aleksandar Nikolov
