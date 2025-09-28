Lepa strana sporta: Osvojio Svetsko prvenstvo i setio se povređenog saigrača, suze u studiju i na terenu!

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs
Lepa strana sporta: Osvojio Svetsko prvenstvo i setio se povređenog saigrača, suze u studiju i na terenu!

Odbojkaška reprezentacija Italije popela se na krov planete, pošto je u finalu bila bolja od Bugarske u četiri odigrana seta - 3:1.

Azuri su ostali bez jednog od reprezentativaca samo nekoliko dana pred početak turnira, Danijele Lavija je na treningu povredio prst na ruci i nije bio u mogućnosti da pomogne ekipi na Filipinima. Kako se i očekivali, saigrači ga posle osvajanja zlatne medalje nisu zaboravili, te je tako kapiten Simone Šaneli na dodelu izašao noseći u rukama dres svog kolege, a onda i obukao. Dok je kasnije davao izjavu nije mogao da kontroliše emocije, a isto je bilo i u studiju,
