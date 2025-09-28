Odbojkaški Karlo Anćeloti peti put najbolji na svetu: "Zovite me samo za svetska prvenstva":

Selektor odbojkaške reprezentacije Italije Ferdinando De Đorđi ispisao je istoriju svog sporta, jer je čak peti put postao šampion sveta.

Tri titule osvojio je kao reprezentativac Italije, 1990, 1994. i 1998,. a ove nedelje je "vezao" drugu titulu i kao selektor, jer je Azure doveo do titule prvaka sveta i 2022. i ove 2025, na Filipinima. Trijumfom protiv Bugarske u finalu 3:1, "odbojkaški Karlo Anćeloti" je ponovo ostavio sve ljubitelje odbojke bez teksta. "Trebalo bi da me zovu samo za svetska prvenstva", rekao je Fete De Đorđi dok je posle finala protiv Bugarske držao u ruci svoj peti trofej