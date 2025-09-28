Grbić: Bili smo slomljeni posle poraza od Italije, jer su očekivanja bila veća

Srpski selektor na kormilu Poljske sa svetskom bronzom oko vrata

Poljska se popela na podijum Svetskog prvenstva na Filipinima. Srbin Nikola Grbić i belo-crveni osvojili su bronzano odličje, u borbi za treće mesto zaustavili su Češku 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Ujedno, bila je to prva bronza za Poljake u istoriji. Prethodno su imali tri svetske titule i dve srebrne medalje. Pobednički poen za veliko slavlje nekadašnjeg prvaka zapravo je bio poklon rivala koji je greškom stavio tačku na duel. To je bio i element koji je