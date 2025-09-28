Grbić: Bili smo slomljeni posle poraza od Italije, jer su očekivanja bila veća

Sportski žurnal pre 41 minuta
Grbić: Bili smo slomljeni posle poraza od Italije, jer su očekivanja bila veća

Srpski selektor na kormilu Poljske sa svetskom bronzom oko vrata

Poljska se popela na podijum Svetskog prvenstva na Filipinima. Srbin Nikola Grbić i belo-crveni osvojili su bronzano odličje, u borbi za treće mesto zaustavili su Češku 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Ujedno, bila je to prva bronza za Poljake u istoriji. Prethodno su imali tri svetske titule i dve srebrne medalje. Pobednički poen za veliko slavlje nekadašnjeg prvaka zapravo je bio poklon rivala koji je greškom stavio tačku na duel. To je bio i element koji je
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Italija svetski šampion u odbojci: Duplo zlato stiže u Rim, Bugari nisu imali šanse u finalu

Italija svetski šampion u odbojci: Duplo zlato stiže u Rim, Bugari nisu imali šanse u finalu

Mondo pre 2 sata
Lepa strana sporta: Osvojio Svetsko prvenstvo i setio se povređenog saigrača, suze u studiju i na terenu!

Lepa strana sporta: Osvojio Svetsko prvenstvo i setio se povređenog saigrača, suze u studiju i na terenu!

Telegraf pre 3 sata
Apsolutna dominacija - Italijani odbranili titulu šampiona sveta

Apsolutna dominacija - Italijani odbranili titulu šampiona sveta

RTS pre 4 sati
Italija ponovo svetski šampion

Italija ponovo svetski šampion

Sportski žurnal pre 4 sati
Odbojkaši Italije pobedili Bugarsku i odbranili titulu svetskog šampiona

Odbojkaši Italije pobedili Bugarsku i odbranili titulu svetskog šampiona

Politika pre 4 sati
Odbojkaši Italije šampioni sveta

Odbojkaši Italije šampioni sveta

Radio sto plus pre 4 sati
Italijani na krovu sveta! Juri Romano nosio ka planetarnom zlatu, Bugari pali posle četiri seta

Italijani na krovu sveta! Juri Romano nosio ka planetarnom zlatu, Bugari pali posle četiri seta

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola GrbićSvetsko prvenstvoItalijaPoljska

Zabava, najnovije vesti »

Istina o javnim toaletima – kakve opasnosti vire iz WC šolje

Istina o javnim toaletima – kakve opasnosti vire iz WC šolje

RTS pre 16 minuta
Banderas uručio počasnu nagradu Švarcenegeru u Malagi

Banderas uručio počasnu nagradu Švarcenegeru u Malagi

RTS pre 1 minut
"Rekla je da ne može više ovako da živi": Kaća Lazić nakon saobraćajne nesreće želi da ostavi Darka: "Postavila mu je…

"Rekla je da ne može više ovako da živi": Kaća Lazić nakon saobraćajne nesreće želi da ostavi Darka: "Postavila mu je ultimatum"

Blic pre 16 minuta
Đole Đogani zaradio 15.: 000 evra od reklama Pesma Vere Matović otkupljena za desetine hiljada evra, a ovaj pevač ne pristaje…

Đole Đogani zaradio 15.: 000 evra od reklama Pesma Vere Matović otkupljena za desetine hiljada evra, a ovaj pevač ne pristaje ispod 50.000 evra

Blic pre 16 minuta
How it started, how it’s going: Chanel 2.55 slavi 70 godina

How it started, how it’s going: Chanel 2.55 slavi 70 godina

Buro pre 16 minuta