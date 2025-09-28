U Moldaviji počeli parlamentarni izbori – neviđen pritisak na opoziciju

Biračka mesta za glasanje na parlamentarnim izborima u Moldaviji otvorena su širom zemlje u svetlu pritiska na opoziciju, a građani danas biraju poslanike za naredne četiri godine.

U 7.00 č (poklapa se sa moskovskim vremenom) na teritoriji Moldavije otvoreno je više od 2,2 hiljade biračkih mesta, još 301 radi u inostranstvu, dok u Rusiji - samo dva i samo 12 u Pridnjestrovlju. Pravo glasa imaju 3. 298. 443 građanina republike, uključujući mlade koji glasaju prvi put. Za pravo ulaska u parlament bore se 23 konkurenta - 15 stranaka, četiri bloka i četiri nezavisna kandidata. U parlamentu postoji 101 poslaničko mesto. Da bi ušli u parlament,