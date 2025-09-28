Mark Markez je kao Valentino Rosi! Španac osvojio sedmu titulu u MotoGP šampionatu, ostavio je brata u prašini

Telegraf pre 8 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vozač Dukatija Španac Mark Markez osvojio je titulu prvaka sveta u Moto GP šampionatu, pošto je u trci za Veliku nagradu Japana na stazi Motegi zauzeo drugo mesto, što mu je bilo i dovoljno da dođe do svoje sedme titule prvaka sveta u karijeri.

Mark Markez je titulu obezbedio pet trka pre kraja sezone u Moto GP šampionatu, pošto se nalazi na prvom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 541 bodom, dok je njegov mlađi brat Aleks Markez iz ekipe Gresini rejsing na drugoj poziciji sa 340. Mark Markez je osvojio sedmu titulu šampiona sveta u "kraljevskoj klasi", a devetu u svim kategorijama. Vozač Dukatija se izjednačio po broju osvojenih titula u "kraljevskoj klasi" sa Italijanom Valentinom Rosijem. Mark
