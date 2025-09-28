Panel diskusija "Žene u biznisu: Belgijsko - srpski put uspeha" 2. oktobra u PKS

Trgovinsko odeljenje Ambasade Belgije u Srbiji u saradnji sa Belgijsko - srpskom poslovnom asocijacijom i Privrednom komorom Srbije (PKS) organizovaće u četvrtak, 2. oktobra panel diskusiju " Žene u biznisu: Belgijsko - srpski put uspeha".

Kako je saopštila PKS, cilj ovog događaja je okupljanje uspešnih žena iz belgijskih kompanija koje posluju u Srbiji, kao i privrednica iz Srbije, kako bi razmenili iskustava, unapredili saradnju i podstakli dijalog o osnaživanju žena u biznisu. Najavljeno je i da će na panel diskusiji belgijske kompanije koje posluju u Srbiji predstaviti svoja iskustva u poslovanju sa našom zemljom, nakon čega će srpske privrednice upoznati učesnike skupa sa izazovima sa kojima se