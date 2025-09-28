Ukrajinski ministar ima veliku poruku za "slepe mađarske zvaničnike": Objavio je ovu mapu

Mađari juče: "Zelenski počinje da gubi razum"

Ukrajinski ministar spoljih poslova Andrij Sibiha objavio je na društvenoj mreži X kartu koja, kako tvrdi, prikazuje tačnu rutu kojom je dron iz Mađarske upao u ukrajinski vazdušni prostor. "Za slepe mađarske zvaničnike. Tačna ruta jučerašnjeg upada drona iz Mađarske u ukrajinski vadušni prostor. Naše oružane snage prikupile su sve potrebne dokaze i još čekamo da nam Mađarska objasni šta je ovaj objekat radio u našem vazdušnom prostoru prostoru", napisao je Sibiha.