Britanski kralj Čarls III odigrao je ključnu ulogu u tome što je američki predsednik Donald Tramp promenio stav o Ukrajini i njenoj sposobnosti da pobedi Rusiju, tvrdi šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak.

U razgovoru za britanski list “Telegraf”, Jermak je rekao da su privatni razgovori Trampa sa kraljem tokom njegove nedavne državne posete Velikoj Britaniji bili “veoma važni” u promeni stava američkog predsednika. – Želeo bih da napomenem da je to bila sjajna poseta predsednika Trampa Ujedinjenom Kraljevstvu i poznajem stav Njegovog veličanstva, stav premijera Kira Starmera i ljudi sa kojima se Tramp sastao… bilo je veoma važno – rekao je glavni savetnik Vladimira