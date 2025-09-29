Godišnje od bolesti srca u Srbiji umre 47 hiljada ljudi - 132 dnevno

 Godišnje od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji umre 47.000 ljudi - 132 osobe dnevno, saopšteno je danas na konferenciji udruženja "Moja druga šansa" i Foruma Pacijenata Srbije povodom Svetskog dana srca.

Najznačajniji faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti su povišen krvni pritisak kojem se pripisuje 13 odsto smrtnih slučajeva u svetu, zatim pušenje duvana, povišen nivo šećera u krvi, fizička neaktivnost i prekomerna telesna masa i gojaznost, kazala je direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović, prenela su udruženja u saopštenju.

Navela je da se to može u velikoj meri  sprečiti ili bar ograničiti zdravim životnim navikama i istakla da su svima dostupni preventivni pregledi u domovima zdravlja.

Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić je kazao na skupu da statistika pokazuje da svaki drugi stanovnik Srbije umre od posledica infarkta ili moždanog udara, a svaki peti od malignih bolesti.

Rekao je da Ministarstvo planira da uvede preventivni skrining predškolske dece na dislipidemiju i dijabetes i dodao da će se time identifikovati visoko rizična deca i omogućiti im se pravovremena zaštita.

"Svakom građaninu želimo da obezbedimo personalizovani program prevencije i višegodišnji nadzor, da bi oni koji su zdravi, ostali zdravi, a oni sa rizikom imali priliku da blagovremeno spreče bolest", izjavio je Tasić.

Kao deo kampanje "Naizgled zdrav", Udruženje pacijenata "Moja druga šansa" u saradnji s Forumom pacijenata Srbije i Radio-Televizijom Srbije napravilo je edukativni serijal koji kroz priče poznatih ličnosti i stručne savete doktora osvetljava značaj prevencije.

"Cilj serijala je da podstaknemo ljude da zdravlje ne prepuštaju slučaju, već da redovno kontrolišu svoje srce", rekao je predsednik tog udruženja Ivan Tojagić.

