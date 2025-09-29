Srčane bolesti, tihe ubice savremenog doba

Mnogi misle da su zdravi jer nemaju bolove i osećaju se dobro, a zapravo njihovo srce može da bude u opasnosti.

Srčane bolesti često ne šalju upozorenja dok ne postane kasno, a ključni rizični faktori poput visokog krvnog pritiska, povišenog LDL holesterola, ubrzanog pulsa u mirovanju, i nivoa glukoze u krvi tiho oštećuju srce i krvne sudove. Svake godine od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji umre oko 47.000 ljudi, odnosno 132 osobe dnevno, što pokazuje koliko je važno ne oslanjati se samo na to kako se osećamo spolja, već je potrebno redovno proveravati svoje zdravlje.