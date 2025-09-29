Više od 140 Srba umre svaki dan od bolesti srca: Ovako možete smanjiti rizik VIDEO

B92 pre 2 sata
Više od 140 Srba umre svaki dan od bolesti srca: Ovako možete smanjiti rizik VIDEO

Kardiovaskularne bolesti ostaju među glavnim uzrocima smrti u Srbiji - svake godine odnose više od 56.000 života. U proseku, svakodnevno više od 140 građana umre od bolesti srca i krvnih sudova, čime se Srbija svrstava među zemlje sa visokim rizikom.

Da li znate da je čak 50 odsto svih smrtnih ishoda u našoj zemlji posledica srčanih oboljenja? Lekari naglašavaju da se 80 odsto prevremenih smrti od bolesti srca i krvnih sudova može sprečiti kontrolom glavnih faktora rizika, kao što su pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Obeležavanjem Svetskog dana srca prenose se ključne poruke koje se tiču prevencije i lečenja bolesti srca i krvnih sudova. Poslednji podaci iz 2024. godine pokazuju da je u našoj
