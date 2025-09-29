Svetski dan srca: Kardiolozi upozoravaju da infarkt sve češće pogađa i mlađe od 30 godina

Danas je svetski dan srca, mi često kažemo slušaj svoje srce, ali da li ga zaista čujemo i koliko nam je ono zapravo važno ako uzmemo u obzir da su bolesti srca najveće ubice na svetu, pa i u Srbiji.

Samo prošle godine kod nas je od kardiovaskularnih bolesti umrlo čak 50.000 ljudi, što je kao da je nestao jedan grad veličine Požarevca. Zabrinjava i podatak da infarkt sve češće pogađa mlađe od 30 godina. Infarkti, odnosno problemi sa srcem, zapravo su glavni ubica današnjice. Procene su da će do 2030. godine 23 miliona ljudi izgubiti bitku sa nekom od bolesti srca. Kako smo došli u situaciju da upravo to bude ubica broj jedan od svih bolesti, ali i svih nedaća i