"Ana i ja smo dobili poziv": Vučević: Razgovori sa EPP 22. oktobra, verujem da će sve biti u redu sa statusom SNS

Blic pre 4 sati
"Ana i ja smo dobili poziv": Vučević: Razgovori sa EPP 22. oktobra, verujem da će sve biti u redu sa statusom SNS

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je danas da on i Ana Brnabić idu 22. oktobra na razgovor sa Evropskom narodnom partijom (EPP) oko "pritužbi vezanih za SNS" i dodao da "veruje da će sa statusom stranke u EPP sve biti u redu".

- Ana i ja smo dobili poziv da, ako se ne varam, 22. oktobra, idemo na razgovore u EPP oko ovih pritužbi vezanih za SNS. A o tome ko je poslao pritužbe, to ćemo da čujemo 22. oktobra - rekao je Vučević. Naglasio je da smatra da će sve biti u redu kada je reč o statusu SNS-a u EPP i dodao da "SNS nije poljuljan, kako je predstavljeno u pojedinim medijima". - Verovatno hoće da pokažu kako SNS propada u Evropi i kako će oni uz pomoć Evrope da je sruše. Imaćemo izbore
