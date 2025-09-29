Vučević i Brnabić pozvani na razgovor sa čelnicima EPP

Pravda pre 1 sat  |  Beta
Vučević i Brnabić pozvani na razgovor sa čelnicima EPP

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da je dobio poziv na razgovor sa čelnicima Evropske narodne partije (EPP) 22. oktobra, nakon što je ta konzervativna panevropska stranka započela internu istragu o vladajućoj stranci u Srbiji.

Vučević je televiziji K1 rekao da je uz njega pozvana i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, članica Predsedništva Srpske napredne stranke, pridružene članice Evropske narodne partije od 2016. godine. - Ana i ja smo dobili poziv da, ako se ne varam, 22. oktobra idemo na razgovore u Evropsku narodnu partiju oko pritužbi vezanih za SNS - kazao je Vučević, izrazivši uverenje da će "sve biti u redu" sa statusom naprednjaka u EPP.
