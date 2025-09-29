Vučević i Brnabić pozvani na razgovor sa čelnicima EPP 22. oktobra

Beta pre 8 sati

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas u Beogradu da je dobio poziv na razgovor sa čelnicima Evropske narodne partije (EPP) 22. oktobra, nakon što je ta konzervativna panevropska stranka započela internu istragu o vladajućoj stranci u Srbiji.

Vučević je televiziji K1 rekao da je uz njega pozvana i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, članica Predsedništva Srpske napredne stranke, pridružene članice Evropske narodne partije od 2016. godine.

"Ana i ja smo dobili poziv da, ako se ne varam, 22. oktobra idemo na razgovore u Evropsku narodnu partiju oko pritužbi vezanih za SNS", kazao je Vučević, izrazivši uverenje da će "sve biti u redu" sa statusom naprednjaka u EPP.

Evropska narodna partija (EPP) je 25. septembra saopštila da je započela "interni proces provere u vezi sa ulogom" SNS u toj stranci, koja okuplja stranke desnog centra iz cele Evrope.

"Ovo nije zvanični statutarni postupak suspenzije ni isključenja iz EPP, već temeljna i brza interna istraga sa otvorenim ishodom", navela je EPP, najbrojnija politička grupa u Evropskom parlamentu.

Da će status SNS u EPP biti predmet rasprave unutar te konzervativne političke porodice najavio je njen predsednik Manfred Veber 9. septembra. On je tada rekao i da EPP "pažljivo prati situaciju i razvoj događaja" u Srbiji i da "nije slepa na najnovija dešavanja".

Prethodno su predstavnici socijaldemokrata, zelenih i liberala u Evropskom parlamentu pozvali EPP da isključi naprednjake iz članstva zbog nedemokratskih tendencija vlasti ispoljenih tokom višemesečnih demonstracija u Srbiji.

(Beta, 29.09.2025)