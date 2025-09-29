Vučević i Brnabić pozvani na razgovor sa čelnicima EPP 22. oktobra

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas u Beogradu da je dobio poziv na razgovor sa čelnicima Evropske narodne partije (EPP) 22. oktobra, nakon što je ta konzervativna panevropska stranka započela internu istragu o vladajućoj stranci u Srbiji.

Vučević je televiziji K1 rekao da je uz njega pozvana i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, članica Predsedništva Srpske napredne stranke, pridružene članice Evropske narodne partije od 2016. godine. "Ana i ja smo dobili poziv da, ako se ne varam, 22. oktobra idemo na razgovore u Evropsku narodnu partiju oko pritužbi vezanih za SNS", kazao je Vučević, izrazivši uverenje da će "sve biti u redu" sa statusom naprednjaka u EPP. Evropska narodna partija (EPP) je