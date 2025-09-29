Važno upozorenje: Ne otvarajte ove SMS poruke!

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorava građane da ne otvaraju SMS poruke o saobraćajnim prekršajima jer je reč o prevari.

Kako je navedeno, zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima odnose se na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje. " Putevi Srbije" još jednom apeluju da građani ne otvaraju poruke i ne unose podatke sa svojih platnih kartica. Ovo nije prvi put da su se "Putevi Srbije" oglasili zbog ovakvih prevara. I tokom leta su takođe upozoravali na slično. Očigledno je da prevaranti ne odustaju. Ali ne samo sa tim preverama i