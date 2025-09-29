Građani ponovo upozoreni na lažne SMS poruke o neplaćenoj putarini

Ozon
Građani ponovo upozoreni na lažne SMS poruke o neplaćenoj putarini

Građani Srbije ponovo su na meti prevara putem SMS poruka koje upozoravaju na navodno prekoračenje brzine, neplaćenu putarinu ili neki drugi saobraćajni prekršaj.

Kako navode iz „Puteva Srbije“, ovakve zlonamerne poruke i dalje pristižu velikom broju korisnika. Iz ovog javnog preduzeća apeluju na sve građane: „Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba.“ Dodaje se da se u takvim porukama kriju pokušaji krađe podataka i novca, te da građani moraju biti posebno oprezni. Ovo nije prvi put da se građani upozoravaju na ovakav oblik prevare. Na lažne SMS poruke ranije su reagovali i
