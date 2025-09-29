JP Putevi Srbije upozorava na novu talas SMS prevara o saobraćajnim prekršajima

Naslovi.ai pre 1 sat

Građani dobijaju lažne SMS poruke o prekoračenju brzine, neplaćenim kaznama i nenaplaćenoj putarini, sa upozorenjem da ne otvaraju linkove i ne unose podatke.

JP "Putevi Srbije" upozorava građane na zlonamerne SMS poruke koje stižu radi navodnog prekoračenja brzine, neplaćenih kazni i nenaplaćene putarine. Apeluje se da se ne otvaraju linkovi i ne unose podaci sa platnih kartica jer je u pitanju prevara. N1 Info Dnevnik Radio 021 RTS Dnevnik

Ove prevare su učestale širom Srbije, a upozorenja su ranije dali i MUP i Privredna komora. JP "Putevi Srbije" kontinuirano apeluju na oprez građana kako bi se sprečile zloupotrebe i krađe podataka. RINA Politika Euronews Forbes B92