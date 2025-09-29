Ne otvarajte ovakve SMS poruke: "Putevi Srbije" uputili važno upozorenje zbog opasne prevare

Mondo pre 11 minuta  |  Marina Letić
Ne otvarajte ovakve SMS poruke: "Putevi Srbije" uputili važno upozorenje zbog opasne prevare

Javno preduzeće "Putevi Srbije" upozorava građane da ne otvaraju SMS poruke o saobraćajnim prekršajima jer je reč o prevari.

Kako je navedeno, zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima odnose se na navodno prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili druge saobraćajne prekršaje, prenosi RTS pisanje Tanjuga. "Putevi Srbije" još jednom apeluju da građani ne otvaraju poruke i ne unose podatke sa svojih platnih kartica. BONUS VIDEO: ( RTS/MONDO)
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Građani ponovo upozoreni na lažne SMS poruke o neplaćenoj putarini

Građani ponovo upozoreni na lažne SMS poruke o neplaćenoj putarini

Ozon pre 26 minuta
Ako vam stigne ova poruka - ne otvarajte: Građani na meti prevare, putevi Srbije izdali upozorenje!

Ako vam stigne ova poruka - ne otvarajte: Građani na meti prevare, putevi Srbije izdali upozorenje!

Kurir pre 1 sat
Putevi Srbije upozoravaju na zlonamerne SMS-ove u vezi sa saobraćajnim kaznama i putarinama

Putevi Srbije upozoravaju na zlonamerne SMS-ove u vezi sa saobraćajnim kaznama i putarinama

Danas pre 1 sat
Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

N1 Info pre 2 sata
Putevi Srbije upozorili građane na lažne SMS poruke o neplaćenoj putarini

Putevi Srbije upozorili građane na lažne SMS poruke o neplaćenoj putarini

Forbes pre 2 sata
Važno upozorenje: Ne otvarajte ove SMS poruke!

Važno upozorenje: Ne otvarajte ove SMS poruke!

Blic pre 1 sat
Putevi Srbije upozoravaju građane: Ne otvarajte SMS poruke o navodnoj putarini i prekoračenju brzine, reč je o opasnoj prevari…

Putevi Srbije upozoravaju građane: Ne otvarajte SMS poruke o navodnoj putarini i prekoračenju brzine, reč je o opasnoj prevari

RINA pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSMSputarinaPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Protesti Generacije Z u Peruu: 'Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate'

Protesti Generacije Z u Peruu: 'Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate'

Radio 021 pre 6 minuta
Protesti Generacije Z u Peruu: 'Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate'

Protesti Generacije Z u Peruu: 'Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate'

NIN pre 6 minuta
Ko ima pravo na refundaciju školarine i kako će izgledati isplata?

Ko ima pravo na refundaciju školarine i kako će izgledati isplata?

Luftika pre 1 minut
Protesti Generacije Z u Peruu: ‘Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate’

Protesti Generacije Z u Peruu: ‘Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate’

Južne vesti pre 6 minuta
Protesti Generacije Z u Peruu: ‘Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate’

Protesti Generacije Z u Peruu: ‘Ubijaju nas kao muve, a sebi povećavaju plate’

Danas pre 6 minuta