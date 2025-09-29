EDS: Korisnici koji sami očitaju brojilo imaće popust za plaćanje struje od šest odsto

Danas pre 1 sat  |  Beta
EDS: Korisnici koji sami očitaju brojilo imaće popust za plaćanje struje od šest odsto

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da će korisnici koji sami očitaju brojilo imati popust za plaćanje struje od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun.

Istaknuto je da se stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može prijaviti od 1. do 6. u mobilnoj aplikaciji EDS-a, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima EDS-a. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije, kako je navedeno, korisnici mogu da vide i na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije. Objašnjeno je da se u gornjem levom uglu računa nalazi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Od oktobra popust za one koji sami očitavaju brojila

Od oktobra popust za one koji sami očitavaju brojila

Vesti online pre 35 minuta
EDS: Popust za one koji sami očitaju i prijave stanje strujnih brojila u prvih šest dana oktobra

EDS: Popust za one koji sami očitaju i prijave stanje strujnih brojila u prvih šest dana oktobra

Moj Novi Sad pre 1 sat
Elektrodistribucija: Popust za one koji sami čitaju struju

Elektrodistribucija: Popust za one koji sami čitaju struju

Novi magazin pre 54 minuta
Popust za samočitače brojila

Popust za samočitače brojila

Glas Zapadne Srbije pre 45 minuta
Popust za korisnike koji sami očitavaju brojila: Od oktobra će im račun biti manji za šest odsto

Popust za korisnike koji sami očitavaju brojila: Od oktobra će im račun biti manji za šest odsto

Euronews pre 1 sat
Najavljena novčana OLAKŠICA za ovu grupu građana u Srbiji: U pitanju su računi za struju

Najavljena novčana OLAKŠICA za ovu grupu građana u Srbiji: U pitanju su računi za struju

Telegraf pre 1 sat
Od oktobra popust od 6 odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Od oktobra popust od 6 odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Elektroprivreda Srbije

Zabava, najnovije vesti »

HONOR i Qualcomm produbljuju AI saradnju na Snapdragon Summit-u 2025

HONOR i Qualcomm produbljuju AI saradnju na Snapdragon Summit-u 2025

Nedeljnik pre 35 minuta
Kako da znaš da li si u lošoj vezi (spoiler: nije sa partnerom)

Kako da znaš da li si u lošoj vezi (spoiler: nije sa partnerom)

City magazine pre 25 minuta
Džaba skupe školarine ili stan, deci je važna ljubav: Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić o vaspitanju naslednice

Džaba skupe školarine ili stan, deci je važna ljubav: Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić o vaspitanju naslednice

Story pre 34 minuta
Uredna dečija soba bez nereda: Rešenje koje roditelji obožavaju

Uredna dečija soba bez nereda: Rešenje koje roditelji obožavaju

Zrenjaninski pre 15 minuta
Dom omladine Beograda goreo od energije i rok zvuka – Smash Into Pieces priredili noć za pamćenje

Dom omladine Beograda goreo od energije i rok zvuka – Smash Into Pieces priredili noć za pamćenje

Blic pre 5 minuta