Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila

Nova pre 7 sati  |  Autor: Beta
Elektrodistribucija Srbije (EDS) je saopštila da će korisnici koji sami očitaju brojilo imati popust za plaćanje struje od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun.

Stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može se prijaviti brzo i lako od prvog do šestog dana u mesecu u mobilnoj aplikaciji ED Srbije, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima Elektrodistribucije Srbije. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije, korisnici mogu da vide i na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije, navedeno je u saopštenju. U gornjem
