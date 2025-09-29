Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila
Pravda pre 45 minuta
Elektrodistribucija Srbije (EDS) je saopštila da će korisnici koji sami očitaju brojilo imati popust za plaćanje struje od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun.
Stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može se prijaviti brzo i lako od prvog do šestog dana u mesecu u mobilnoj aplikaciji ED Srbije, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima Elektrodistribucije Srbije. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije, korisnici mogu da vide i na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije, navedeno je u saopštenju. U gornjem