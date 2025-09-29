Elektrodistribucija daje popust od 6 odsto potrošačima koji sami očitavaju brojila

Zrenjaninski pre 1 sat
Elektrodistribucija daje popust od 6 odsto potrošačima koji sami očitavaju brojila

Korisnici koji sami očitaju brojilo imaće popust od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun za struju, saopštila je danas Elektrodistribucija Srbije.

Elektrodistribucija Srbije je istakla da se stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može prijaviti brzo i lako od 1. do 6. u mobilnoj aplikaciji EDS, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na njenim šalterima. „Korisnici koji sami očitaju brojilo imaće popust od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije,
Otvori na zrenjaninski.com

Povezane vesti »

Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila

Elektrodistribucija daje popust od šest odsto ako sami očitavate brojila

Nova pre 1 sat
Kako ostvariti popust na računima za struju svaki mesec? Iz eds dali detaljno objašnjenje

Kako ostvariti popust na računima za struju svaki mesec? Iz eds dali detaljno objašnjenje

Mondo pre 1 sat
Elektrodistribucija: Popust za one koji sami čitaju struju

Elektrodistribucija: Popust za one koji sami čitaju struju

Glas Zaječara pre 1 sat
Od oktobra popust od šest odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Od oktobra popust od šest odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Politika pre 1 sat
Od oktobra popust od 6 odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Od oktobra popust od 6 odsto za korisnike koji sami očitavaju brojila

Jugmedia pre 2 sata
Ako ovo sami uradite, imate 6% popusta na račun za struju Oglasio se EPS

Ako ovo sami uradite, imate 6% popusta na račun za struju Oglasio se EPS

Alo pre 2 sata
Od oktobra popust za one koji sami očitavaju brojila

Od oktobra popust za one koji sami očitavaju brojila

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Elektroprivreda Srbije

Zabava, najnovije vesti »

Temperature ispod nule, pašće i sneg: Dramatični preokret u Evropi, hladni talas stiže i na Balkan: Ovi dani će biti…

Temperature ispod nule, pašće i sneg: Dramatični preokret u Evropi, hladni talas stiže i na Balkan: Ovi dani će biti najhladniji, na udaru i Srbija

Blic pre 38 minuta
Film o Springstinu stiže u bioskope Serija Wayward je osvojila Netflix Rumunski dokumentarni film Tata stiže na HBO Max 3…

Film o Springstinu stiže u bioskope Serija Wayward je osvojila Netflix Rumunski dokumentarni film Tata stiže na HBO Max 3. oktobra Oktobar na SkyShowtime platformi Nova priča “Mandalorac i Grogu” iz Star Wars franšize, poznate kompanije Lucasfilm, stiže

Domino magazin pre 38 minuta
Vest Hem traži prekid serije poraza - Čekićari stižu na meč s Evertonom

Vest Hem traži prekid serije poraza - Čekićari stižu na meč s Evertonom

N1 Info pre 4 minuta
"Da su mi gurali pare u grudi danas bih bila milijarderka" Jana Todorović o tezgama i bakšišu: Ja nisam pevaljka!

"Da su mi gurali pare u grudi danas bih bila milijarderka" Jana Todorović o tezgama i bakšišu: Ja nisam pevaljka!

Kurir pre 8 minuta
Baka Mara na pijaci prodavala jaja kako bi tog dana imala za obrok: A onda su joj prišla trojica mladića i uradila nešto užasno…

Baka Mara na pijaci prodavala jaja kako bi tog dana imala za obrok: A onda su joj prišla trojica mladića i uradila nešto užasno

Blic pre 4 minuta