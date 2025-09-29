Elektrodistribucija daje popust od 6 odsto potrošačima koji sami očitavaju brojila

Korisnici koji sami očitaju brojilo imaće popust od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun za struju, saopštila je danas Elektrodistribucija Srbije.

Elektrodistribucija Srbije je istakla da se stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može prijaviti brzo i lako od 1. do 6. u mobilnoj aplikaciji EDS, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na njenim šalterima. „Korisnici koji sami očitaju brojilo imaće popust od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije,