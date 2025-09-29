Gosti Utiska nedelje: Srbija morala ranije da razmišlja od sankcijama NIS-u

Srbija je morala ranije da razmišlja šta će uraditi u slučaju da Naftna industrija Srbije (NIS) bude izložena sankcijama, morala je da bude konstruktivnija u pregovaračkom procesu i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, a koreni ovog potencijalnog problema postoje od privatizacije tog preduzeća, ocenili su gosti današnjeg „Utiska nedelje“. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić ocenio je da se o