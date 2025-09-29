Završeno glasanje na parlamentarnim izborima u Moldaviji: Izlaznost 51,9 odsto

Glasanje na parlamentarnim izborima u Moldaviji je završeno, a Centralna izborna komisija je saopštila da je glasalo 51,9 odsto birača.

Kako se navodi, taj broj bi mogao da bude nešto veći, jer glasanje u dijaspori još nije završeno. Izbore je pratilo više od 3.000 posmatrača, uključujući više od 600 predstavnika iz više od 20 zemalja, Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS i organizacija Evropske unije. Cenzus za koalicije je sedam odsto, za pojedinačne stranke pet, a za samostalne kandidate dva odsto.