Zvezda desetkovana: Bez petorke protiv Armanija

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Zvezda desetkovana: Bez petorke protiv Armanija

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20 časova dočekuju Armani u meču prvog kola Evrolige.

Crveno-beli izlaze izuzetno oslabljeni na ovaj duel. Trener Janis Sferopulos neće moći da računa na kompletnu petorku. – Imamo mnogo povreda. Ovo je prva utakmica i to pred našim navijačima, potrebna nam je njihova podrška. Ovo je novi tim i naravno da želimo da počnemo sezonu pobedom – istakao je Sferopulos. Za crveno-bele u utorak neće igrati plejmejker Devonte Grejem, bek Ajzea Kenan će biti duže odsutan zbog povrede kolena, a ni kapiten Ognjen Dobrić neće
