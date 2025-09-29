uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Aksios: SAD i Izrael blizu dogovora o kraju rata u Gazi

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, BBC,
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Aksios: SAD i Izrael blizu dogovora o kraju rata u Gazi

Kriza u Gazi i dalje eskalira, dok pregovori o prekidu vatre ostaju neizvesni.

Italijanski ministar Tajani smatra da je sporazum moguć, ali da Hamas mora biti uklonjen, uz oslobađanje talaca. Hamas je saopštio da je izgubio kontakt sa dvojicom talaca, dok izraelske snage napadaju ciljeve u Gazi, a kopnene trupe nastavljaju prodor u grad. Američki predsednik Donald Tramp naglašava da postoji velika šansa da se postigne dogovor, dok Benjamin Netanjahu radi na američkom planu od 21 tačke. Broj palestinskih žrtava premašuje 66.000, a sankcije UN
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vojska isključena iz pregovora

Vojska isključena iz pregovora

Vesti online pre 30 minuta
Netanjahu stiže u belu kuću, na pomolu novi plan za gazu! Sastanak sa predsednikom SAD koji kaže da su "svi spremni za nešto…

Netanjahu stiže u belu kuću, na pomolu novi plan za gazu! Sastanak sa predsednikom SAD koji kaže da su "svi spremni za nešto posebno", to posebno je toni Bler!

Kurir pre 44 minuta
Sprema se kraj rata

Sprema se kraj rata

B92 pre 1 sat
Aksios: SAD i Izrael blizu dogovora o kraju rata u Gazi

Aksios: SAD i Izrael blizu dogovora o kraju rata u Gazi

RTV pre 2 sata
Netanjahu stiže u belu kuću: Tramp obećao "nešto posebno" u vezi sa Bliskim istokom

Netanjahu stiže u belu kuću: Tramp obećao "nešto posebno" u vezi sa Bliskim istokom

Večernje novosti pre 2 sata
Netanjahu: Verujem da je 20 talaca još uvek živo u Gazi, od ukupno 48

Netanjahu: Verujem da je 20 talaca još uvek živo u Gazi, od ukupno 48

Politika pre 8 sati
Netanijahu: "Verujem da je 20 talaca još uvek živo u Gazi, od ukupno 48"

Netanijahu: "Verujem da je 20 talaca još uvek živo u Gazi, od ukupno 48"

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIzraelBliski IstokHamasDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Ubedljiva pobeda proevropske PAS na izborima u Moldaviji, osvojila više od 50 odsto glasova

Ubedljiva pobeda proevropske PAS na izborima u Moldaviji, osvojila više od 50 odsto glasova

N1 Info pre 19 minuta
Pobeda proevropskih snaga na izborima u Moldaviji

Pobeda proevropskih snaga na izborima u Moldaviji

BBC News pre 45 minuta
CMG: Serija Napad nultog dana šalje opasan signal

CMG: Serija Napad nultog dana šalje opasan signal

Beta pre 5 minuta
Bivša šefica MI5: Ko misli da je V. Britanija već u ratu sa Rusijom možda je u pravu

Bivša šefica MI5: Ko misli da je V. Britanija već u ratu sa Rusijom možda je u pravu

RTV pre 55 minuta
Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

Četvoro ubijenih u pucnjavi u mormonskoj crkvi u Americi

BBC News pre 15 minuta