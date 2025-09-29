U teškoj saobraćajnoj nesreći na Prijevorskom putu poginuo 31-godišnji muškarac

Morava info
U teškoj saobraćajnoj nesreći na Prijevorskom putu poginuo 31-godišnji muškarac

ČAČAK – Tokom noći na loklanom Prijevorskom putu kod Čačka dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je došlo do direktnog sudara dva vozila.

U nesreći je na licu mesta stradao muškarac S. V. (31) iz Čačka. Prema rečima očevidaca, automobil kojim je upravljao nastradali kretao se iz pravca Prijevora velikom brzinom. Prema prvim informacijama sa terena nastradali mladić je bio sam u vozilu, a putnici iz drugog automobila zadobili su teške telesne povede. Izvor: RINA
