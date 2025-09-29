JP Putevi Srbije upozorava na zlonamerne SMS prevare o saobraćajnim prekršajima

JP Putevi Srbije upozorava na zlonamerne SMS prevare o saobraćajnim prekršajima

Građani dobijaju lažne SMS poruke o prekoračenju brzine i nenaplaćenoj putarini, JP Putevi Srbije apeluje da se ne otvaraju linkovi i ne unose podaci sa platnih kartica.

JP "Putevi Srbije" upozorava građane na zlonamerne SMS poruke koje stižu radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugih saobraćajnih prekršaja. Apeluje se da se ne otvaraju linkovi i ne unose podaci sa platnih kartica jer je u pitanju prevara. N1 Info Dnevnik Radio 021 RTS

Ove prevare su učestale širom Srbije, a upozorenja su ranije dali i MUP i Privredna komora. JP "Putevi Srbije" kontinuirano apeluju na oprez građana kako bi se sprečile zloupotrebe i krađe podataka. RINA Politika Euronews Forbes

Ključne reči

MUPSMSputarinaPutevi Srbije

