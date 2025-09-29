JP Putevi Srbije upozorava na zlonamerne SMS prevare o saobraćajnim prekršajima

Naslovi.ai pre 1 sat

Građani dobijaju lažne SMS poruke o prekoračenju brzine i nenaplaćenoj putarini, JP Putevi Srbije apeluje da se ne otvaraju linkovi i ne unose podaci sa platnih kartica.

JP "Putevi Srbije" upozorava građane na zlonamerne SMS poruke koje stižu radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugih saobraćajnih prekršaja. Apeluje se da se ne otvaraju linkovi i ne unose podaci sa platnih kartica jer je u pitanju prevara.

Ove prevare su učestale širom Srbije, a upozorenja su ranije dali i MUP i Privredna komora. JP "Putevi Srbije" kontinuirano apeluju na oprez građana kako bi se sprečile zloupotrebe i krađe podataka.