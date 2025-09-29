Tramp dao zeleno svetlo, njegov izaslanik poručio Ukrajincima: „Udarite Rusiju duboko“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Index.hr
Tramp dao zeleno svetlo, njegov izaslanik poručio Ukrajincima: „Udarite Rusiju duboko“

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, potvrdio je da je Tramp dao odobrenje Kijevu za izvođenje dalekometnih udara na teritoriju Rusije.

Kelog je to izjavio u razgovoru za Foks Njuz. Na direktno pitanje znači li Trampov stav da Ukrajina može izvoditi dalekometne udare na Rusiju, Kelog je odgovorio potvrdno. „Mislim da, čitajući šta je on rekao, i čitajući šta su rekli potpredsednik Džej Di Vens kao i sekretar Marko Rubio, odgovor je da. Iskoristite sposobnost za duboke udare“, poručio je. Kelog je takođe naglasio kako „ne postoje takve stvari kao što su utočišta“. Međutim, na pitanje imaju li
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vens: SAD razmatraju zahtev Zelenskog za nabavku raketa dugog gometa "tomahavk"

Vens: SAD razmatraju zahtev Zelenskog za nabavku raketa dugog gometa "tomahavk"

N1 Info pre 7 minuta
"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite…

"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite duboko, ne postoje zaštićena područja

Kurir pre 32 minuta
Rusi u strahu; Amerikanci šalju Ukrajincima brutalno oružje?

Rusi u strahu; Amerikanci šalju Ukrajincima brutalno oružje?

B92 pre 32 minuta
Trampov izaslanik: Ukrajinci, imate naše dopuštenje, udarite Ruse duboko

Trampov izaslanik: Ukrajinci, imate naše dopuštenje, udarite Ruse duboko

Danas pre 1 sat
SAD razmatraju rakete Tomahavk za Ukrajinu, rekao J. D. Vance

SAD razmatraju rakete Tomahavk za Ukrajinu, rekao J. D. Vance

Slobodna Evropa pre 1 sat
Zelenski najavio “mega sporazum” sa SAD: O čemu se radi?

Zelenski najavio “mega sporazum” sa SAD: O čemu se radi?

Vesti online pre 1 sat
Tramp dao zeleno svetlo za napad na: Rusiju?! Oglasio se izaslanik SAD: "Iskoristite priliku da udarite sa velike udaljenosti"

Tramp dao zeleno svetlo za napad na: Rusiju?! Oglasio se izaslanik SAD: "Iskoristite priliku da udarite sa velike udaljenosti"

Blic pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FoksUkrajinaRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rusija: Žena i unuk poginuli u ukrajinskom napadu dronovima u oblasti Moskve

Rusija: Žena i unuk poginuli u ukrajinskom napadu dronovima u oblasti Moskve

Beta pre 17 minuta
U Iranu objavljeno da je pogubljen jedan od najvažnijih izraelskih špijuna

U Iranu objavljeno da je pogubljen jedan od najvažnijih izraelskih špijuna

Beta pre 17 minuta
"Evropa na prvom mestu": Da li se Berlin okreće evropskoj odbrambenoj industriji, smanjujući zavisnost od SAD?

"Evropa na prvom mestu": Da li se Berlin okreće evropskoj odbrambenoj industriji, smanjujući zavisnost od SAD?

Euronews pre 22 minuta
Moldavci bez dileme, potukli proruski blok: Ubedljiva pobeda proevropske PAS

Moldavci bez dileme, potukli proruski blok: Ubedljiva pobeda proevropske PAS

Danas pre 22 minuta
Košta predvodi diplomatsku ofanzivu da se zaobiđe Orbanovo protivljenje zahtevu Ukrajine za članstvo u EU

Košta predvodi diplomatsku ofanzivu da se zaobiđe Orbanovo protivljenje zahtevu Ukrajine za članstvo u EU

RTV pre 32 minuta