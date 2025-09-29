Tramp dao zeleno svetlo, njegov izaslanik poručio Ukrajincima: „Udarite Rusiju duboko“

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, potvrdio je da je Tramp dao odobrenje Kijevu za izvođenje dalekometnih udara na teritoriju Rusije.

Kelog je to izjavio u razgovoru za Foks Njuz. Na direktno pitanje znači li Trampov stav da Ukrajina može izvoditi dalekometne udare na Rusiju, Kelog je odgovorio potvrdno. „Mislim da, čitajući šta je on rekao, i čitajući šta su rekli potpredsednik Džej Di Vens kao i sekretar Marko Rubio, odgovor je da. Iskoristite sposobnost za duboke udare“, poručio je. Kelog je takođe naglasio kako „ne postoje takve stvari kao što su utočišta“. Međutim, na pitanje imaju li