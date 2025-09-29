Na današnji dan: Počeo talas štrajkova zbog pokradenih izbora, umrli Bris Taton i Isidora Žabeljan

Pregled najznačajnijih događaja u svetu i kod nas na današnji dan, 29. septembar.

1399 - Kralj Ričard II postao je prvi engleski monarh koji je abdicirao. Na abdikaciju su ga primorali plemići koji su se pobunili protiv njegove apsolutističke vladavine. 1518 - Rođen je italijanski slikar Jakopo Tintoreto, jedan od najvećih majstora 16. veka, čuven po veštini postizanja izuzetnih svetlosnih efekata. Imao je veliki uticaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste ("Tajna večera", "Poslednji sud"). 1758 - Rođen je engleski admiral Horacio