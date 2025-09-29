Vens: Tramp odlučuje o isporuci "tomahavka" Kijevu; Lukašenko: Ako oborite ruski avion, odgovor stiže odmah

Rat u Ukrajini – 1.314. dan. Američki zvaničnici razmatraju mogućnost snabdevanja Kijeva raketama "tomahavk" NATO-a, objavio je potpredsednik Džej Di Vens, istakavši da konačnu odluku donosi predsednik Donald Tramp. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko upozorio je NATO da će ukoliko obori ruske avione odgovor stići odmah.

Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruski napad napad na Ukrajinu trajao više od 12 sati i da je lansirano skoro 600 dronova i 48 raketa. Prema poslednjim izveštajima u Kijevu su poginule četiri osobe, a ranjeno 13, dok je u Zaporožju broj povređenih porastao na 34. Širom zemlje povređeno je najmanje 70 ljudi. S druge strane Ministarstvo odbrane Rusije saopštava da je izvršen masovan napad na Ukrajinu i da su, pogođeni vojni aerodromi i drugi objekti.