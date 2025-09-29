Vens: Tramp odlučuje o isporuci "tomahavka" Kijevu; Lukašenko: Ako oborite ruski avion, odgovor stiže odmah

RTS pre 1 sat
Vens: Tramp odlučuje o isporuci "tomahavka" Kijevu; Lukašenko: Ako oborite ruski avion, odgovor stiže odmah

Rat u Ukrajini – 1.314. dan. Američki zvaničnici razmatraju mogućnost snabdevanja Kijeva raketama "tomahavk" NATO-a, objavio je potpredsednik Džej Di Vens, istakavši da konačnu odluku donosi predsednik Donald Tramp. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko upozorio je NATO da će ukoliko obori ruske avione odgovor stići odmah.

Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je ruski napad napad na Ukrajinu trajao više od 12 sati i da je lansirano skoro 600 dronova i 48 raketa. Prema poslednjim izveštajima u Kijevu su poginule četiri osobe, a ranjeno 13, dok je u Zaporožju broj povređenih porastao na 34. Širom zemlje povređeno je najmanje 70 ljudi. S druge strane Ministarstvo odbrane Rusije saopštava da je izvršen masovan napad na Ukrajinu i da su, pogođeni vojni aerodromi i drugi objekti.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uživo ukrajinski vojnici jurišaju u krvavu borba! Iz vaduha stižu pakleni udari dok na kopnu gori "zver"

Uživo ukrajinski vojnici jurišaju u krvavu borba! Iz vaduha stižu pakleni udari dok na kopnu gori "zver"

Alo pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Vens: Tramp odlučuje o isporuci "tomahavka" Kijevu; Lukašenko: Ako oborite ruski avion, odgovor stiže odmah…

UKRAJINSKA KRIZA: Vens: Tramp odlučuje o isporuci "tomahavka" Kijevu; Lukašenko: Ako oborite ruski avion, odgovor stiže odmah

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOAleksandar LukašenkoUkrajinaAerodromRusijaLukašenkoKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Pobeda proevropskih snaga na izborima u Moldaviji

Pobeda proevropskih snaga na izborima u Moldaviji

BBC News pre 4 minuta
Nova era naoružavanja otkrila urođene slabosti Evrope: Ima li EU ono što joj je potrebno da preživi

Nova era naoružavanja otkrila urođene slabosti Evrope: Ima li EU ono što joj je potrebno da preživi

Euronews pre 18 minuta
Preliminarni rezultati izbora u Moldaviji: Ubedljiva pobeda proevropske stranke

Preliminarni rezultati izbora u Moldaviji: Ubedljiva pobeda proevropske stranke

Radio 021 pre 24 minuta
Džej Di Vens izrazio optimizam u pogledu budućnosti društvene mreže TikTok u SAD

Džej Di Vens izrazio optimizam u pogledu budućnosti društvene mreže TikTok u SAD

RTV pre 14 minuta
Brisel, Peking i UN za oštrije mere protiv klimatske krize – Tramp na udaru kritika

Brisel, Peking i UN za oštrije mere protiv klimatske krize – Tramp na udaru kritika

Nova pre 8 minuta