Pavković na slobodi iz medicinskih razloga, zabranjeno mu veličanje haških osuđenika i negiranje zločina

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove oslobodio je bivšeg oficira Vojske Jugoslavije i haškog osuđenika Nebojšu Pavkovića, iz zdravstvenih razloga, ali pod uslovom da ne sme da u medijima i na društvenim mrežama komentariše svoj slučaj niti da veliča zločine koji su procesuirani pred Haškim tribunalom.

Nebojša Pavković, bivši komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od 22 godine, za zločine nad Albancima na Kosovu 1999. godine. Kaznu je služio u zatvoru u Finskoj. U odluci koju je potpisala predsednica Mehanizma Graciela Gati Santana se navodi se da je Pavković podneo zahtev za prevremeno puštanje 30. jula 2025. godine, te da su Pavković, vlasti u Finskoj, gde je služio kaznu zatvora, i nezavisni medicinski stručnjaci