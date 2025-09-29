Netanijahu: "Verujem da je 20 talaca još uvek živo u Gazi, od ukupno 48"

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Netanijahu: "Verujem da je 20 talaca još uvek živo u Gazi, od ukupno 48"

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da veruje da je još uvek 20 talaca živo u Gazi od ukupno 48 koliko ih je otela palestinska militantna grupa Hamas. "Posvećeni smo tome da ih oslobodimo, svakog od njih, uključujući i poginule talce.

Svaka zemlja sada mora da kaže samo jedno Hamasu: Oslobodite taoce, sve njih, i položite oružje. Ako to učinite, rat može odmah da se završi", rekao je Netanijahu u intervjuu za Foks njuz, dan pre najavljenog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, na kojem bi trebalo da diskutuju o američkom predlogu za primirje u Gazi, koje bi predvidelo oslobađanje svih talaca u prvih 48 sati. Ranije ovog meseca, Tramp je rekao da "možda ima nekoliko poginulih" među 20
