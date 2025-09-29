"Proleteo je pored mene, kilometar dalje dogodio se udes": Stravična nesreća u blizini Čačka

"Proleteo je pored mene, kilometar dalje dogodio se udes": Stravična nesreća u blizini Čačka

Na putu između Čačka i Prijevora sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen jedan vozač.

Prema rečima očevidaca, automobil koji se kretao iz pravca Prijevora išao je velikom brzinom, a zatim izgubio kontrolu i direktno se sudario sa drugim vozilom. "Momak koji je povređen, prolazio je pored mene ogromnom brzinom. Kilometar dalje sam naišao na udes i stvarno ne znam ni da li je živ. Video sam da su vazdušni jastuci aktivirani i da je vozač bio krvav. Rekao sam ljudima da odmah pozovu policiju i Hitnu pomoć", kazali su za agenciju RINA. Na vozilu su se
